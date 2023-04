Freiwillige Feuerwehren im Norden mit Mitgliederzuwachs

Feuerwehrmänner der freiwilligen Feuerwehr Aukrug-Homfeld sitzen in ihrem Fahrzeug. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Neumünster/Kiel (dpa/lno) –

Die Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein haben ihre Mitgliederzahl im vergangenen Jahr gesteigert. Ende 2022 zählten die 1323 Freiwilligen Feuerwehren gut 51.300 Männer und Frauen. Das waren fast 500 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt, wie der Landesfeuerwehrverband zur Verbandsversammlung am Samstag in Neumünster mitteilte. Im Vergleich zu 2014 sei die Zahl sogar um mehr als 3000 Mitglieder gestiegen.

«Die Befürchtung, dass uns durch die Zwangspause in der Corona-Zeit Mitglieder verlassen, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet», so Landesbrandmeister Frank Homrich. Die positiven Zahlen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Feuerwehren gebe, die unter einem Mangel an Einsatzkräften leiden.

2022 rückten die Freiwilligen Feuerwehren im Norden zu fast 9400 Bränden aus, das waren deutlich mehr als im Vorjahr mit knapp 7800 Einsätzen. Die Zahl der sogenannten Technischen Einsätze zum Beispiel bei Verkehrsunfällen stieg von gut 19.400 auf mehr als 27.500.

Homrich wies auf Hilfsprojekte in der vom russischen Angriffskrieg getroffenen Ukraine hin. Viele Hilfstransporte mit Material und Fahrzeugen seien in die Ukraine gebracht worden.