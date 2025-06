Freilichtmuseum Molfsee feiert seinen 60. Geburtstag

Molfsee (dpa/lno) –

Am 19. Juni 1965 öffnete das Freilichtmuseum Molfsee mit 600 Gästen seine Tore – nun feiert das Museum bei Kiel seinen 60. Geburtstag. Zum Jubiläum eröffnen zwei neue Ausstellungen auf dem Gelände, wie die Landesmuseen Schleswig-Holstein mitteilte. So dreht sich in der Holländermühle in Hollingstedt alles um das Thema Wind und im kleinen Speicher Piel geht es um die Geschichte des Museums.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gehörte zu den Gratulanten: «Jeder Schleswig-Holsteiner und jede Schleswig-Holsteinerin sollte mindestens einmal im Leben nach Molfsee kommen», sagte er. Das Museum biete viele Ausstellungen und Themen, um den Menschen – besonders Kindern und Jugendlichen – das Leben im nördlichsten Bundesland näherzubringen.

Am Abend wird zudem Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) in Vertretung des Ministerpräsidenten mit der Museumsdirektorin Kerstin Poehls einen Kuchen zu Ehren des Jubiläums anschneiden.

Das Freilichtmuseum ist geprägt von 70 historischen Gebäuden aus Schleswig-Holstein und beleuchtet 500 Jahre Alltagskultur im Land.