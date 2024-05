Freiheitsberaubung in Brunsbüttel? Vier Festnahmen

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Die Polizei im Kreis Dithmarschen hat am Dienstagabend vier Menschen wegen einer möglichen Freiheitsberaubung festgenommen. Ein Zeuge habe der Polizei gemeldet, dass eine Personengruppe in Brunsbüttel auf einen Mann einwirke, diesen in ein Auto bringe und wegfahre, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Itzehoe Mitte an der A23 angehalten werden. Vier Autoinsassen wurden festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Weitere Informationen nannte die Polizei vorerst nicht.