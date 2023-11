Freigänger streitet Tötung von Frau ab

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) –

Im Prozess um eine erstochene Frau vor dem Landgericht Göttingen hat der Angeklagte die Tat zurückgewiesen. Er habe das Opfer weder gesehen noch sei er ihm begegnet, hieß es in einer Erklärung, die sein Verteidiger zum Prozessauftakt am Dienstag vorlas. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-Jährigen vor, eine 64-Jährige am Rand eines Maisfeldes im südniedersächsischen Northeim erstochen zu haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Der Verdächtige, der seit 1981 wegen verschiedener Messerangriffe im Maßregelvollzug untergebracht ist, soll bei der Tat im September 2021 vermindert schuldfähig gewesen sein. Der psychisch kranke Mann hatte während der Tat Freigang. Seit der tödlichen Messerattacke ist der Angeklagte wieder im geschlossenen Vollzug untergebracht.