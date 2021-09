Freigänger soll Frau getötet haben: Ministerium hilft

Hannover/Northeim (dpa/lni) – Das niedersächsische Sozialministerium hat keine Hinweise auf Regelverstöße beim Freigang für einen Straftäter, der in Northeim eine Frau getötet haben soll. Das sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag in Hannover.

«Wir sind betroffen und bestürzt von der Nachricht, dass eine im Maßregelvollzug Moringen untergebrachte Person nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Göttingen verdächtig ist, für die gewaltsame Tötung einer Frau in Northeim verantwortlich zu sein», sagte er. «Die Verantwortlichen der Maßregelvollzugseinrichtung Moringen und das Sozialministerium unterstützen die Ermittlungsbehörden, um diese Gewalttat schnell und lückenlos aufzuklären.»

Der Tat verdächtig ist ein 57-jähriger Mann, der wegen eines versuchten Totschlags seit 1987 in der psychiatrischen Klinik behandelt wird. Er soll als Freigänger eine 64-Jährige getötet haben. Sie wurde am vergangenen Samstag in einem Maisfeld bei Northeim entdeckt. Die Staatsanwaltschaft vermutet bei dem Täter eine verminderte Steuerungsfähigkeit.

In Fällen, «in denen das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit besonders tangiert ist», werde ein Maßregelvollzug nur schrittweise und nach genauer psychiatrischer Begutachtung gelockert, erläuterte das Ministerium. Dies geschehe auch nur mit Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Es gebe keinen Hinweis, dass in diesem Fall von den vorgegebenen Regeln abgewichen worden sei.

