Freigänger flüchtet vor Verkehrskontrolle bei Schuby

Schuby (dpa/lno) –

Ein 22-jähriger Freigänger ist vor der Autobahnausfahrt Schleswig/Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Später wurde er in der Nähe der Jugendarrestanstalt Schleswig von der Polizei gefunden, in der er inhaftiert ist. Das teilte die Polizeidirektion Flensburg am Donnerstag mit. Eine Streife der Bundespolizei war am späten Mittwochabend auf der A7 in Richtung Süden auf einen weißen Wagen aufmerksam geworden. Die Polizei forderte das Fahrzeug vor der Autobahnausfahrt auf, zu folgen. Der Mann fuhr jedoch in seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Streife verlor ihn zunächst aus den Augen, mehrere Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei beteiligten sich im Anschluss an der Fahndung.

Später fanden Landespolizisten das Fahrzeug verlassen im Bereich eines Wohngebietes. Dort hatte der Fahrer laut Polizeisprecher einen Unfall gebaut. Die Polizei konnte den Fahrer in der Nähe der Jugendarrestanstalt Schleswig finden, wo der 22-Jährige derzeit inhaftiert ist. Tagsüber hat er als Freigänger Ausgang, um einer Arbeit nachzugehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige in die Jugendarrestanstalt zurückgebracht. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, illegalen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.