Freier Eintritt am 3. Oktober beim Filmfest Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Beim diesjährigen Filmfest Hamburg soll ein Teil der Eintrittskarten kostenlos verteilt werden: Am 3. Oktober gibt es für alle Filme in den fünf Festivalkinos freien Eintritt, wie die Veranstalter in Hamburg mitteilten. Mit dieser Aktion möchte sich das Filmfest Hamburg noch stärker in der Stadtgesellschaft verankern. Es sollen gezielt Menschen angesprochen werden, die das Festival noch nicht kennen und die selten oder noch nie im Kino waren. Auch die neun «Filmfest ums Eck»-Kinos wollen an dem Tag einen Film umsonst vorführen. Für die Aktion habe die Behörde für Kultur und Medien rund 100.000 Euro gegeben.

Im vergangenen Jahr haben fast 46.000 Menschen das Filmfest Hamburg besucht. Zu den Promis auf dem roten Teppich gehörten der Däne Mads Mikkelsen sowie die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer und Heinz Strunk.

Das zehntägige Festival startet am 26. September in seine 32. Ausgabe – diesmal unter neuer Leitung. Festivalchefin ist nun Malika Rabahallah. Ihr Vorgänger Albert Wiederspiel hatte das Filmfest Hamburg zuvor 21 Jahre lang geleitet. Im Rahmen des Festivals werden neue Filme aus aller Welt gezeigt, darunter oft preisgekrönte Werke und viele Deutschland-, Europa- und Weltpremieren. Das Programm soll im September bekanntgegeben werden.