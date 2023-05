Freie Dorfschule wehrt sich gegen Kritik des Ministeriums

Lübeck (dpa) –

Die in die Kritik geratene Freie Dorfschule Lübeck wehrt sich gegen Vorwürfe des Schleswig-Holsteinischen Bildungsministeriums. Die Einrichtung habe niemals gegen das 2015 vom Ministerium genehmigte Konzept verstoßen, sagte die Schulleiterin Andrea Buchholz am Dienstag. Den Widerruf der Genehmigung der Freien Dorfschule bewertete sie als politische Entscheidung. «Aus unserer Sicht ist die jetzige Ministeriumsleitung nicht an einer pluralistischen Schulwelt in Schleswig-Holstein interessiert», sagte sie.

An der Freien Dorfschule sind derzeit 55 Kinder und Jugendliche angemeldet. Bei unangekündigten Überprüfungen habe die Schulaufsicht unter anderem festgestellt, dass anstatt der 55 angemeldeten Schülerinnen und Schüler regelmäßig weniger als die Hälfte anwesend gewesen seien, hatte das Ministerium mitgeteilt. Außerdem seien bei den Überprüfungen lediglich zwei Lehrkräfte anwesend gewesen, obwohl laut Plan mehr Pädagoginnen und Pädagogen im Dienst sein hätten müssten.