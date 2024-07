Fredener Musiktage blicken auf 20er Jahre mehrerer Epochen

Freden (dpa/lni) –

Die Fredener Musiktage widmen sich in diesem Jahr den 20er Jahren verschiedener Jahrhunderte. So sollen bei den Konzerten verschiedene Epochen wie der Barock oder die Gegenwart unter dem Stichwort Zeitenwende beleuchtet werden, wie die Veranstalter mitteilten. Die Konzertreihe findet vom 27. Juli bis 6. August in und um Freden, nördlich von Northeim, statt.

Auftritte sind unter anderem vom LeipJAZZig-Orkester oder dem Ensemble BachWerkVokal aus Salzburg geplant. Konkret beschäftigen sich die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler den Angaben nach mit den 1620er bis 2020er Jahren.

Erstmals soll es in diesem Jahr mit einem Auftritt des österreichischen Schauspielers Heikko Deutschmann (Tatort) einen literarisch-musikalischen Abend geben. Vor dem Eröffnungskonzert am kommenden Samstag soll bei einer Vernissage Kunst präsentiert werden, die für die Dauer des Festivals in der Spielstätte Zehntscheune zu sehen sein werde.

Der Vorverkauf sei gut angelaufen, teilten die Veranstalter mit. «In manchen Konzerten wird es langsam knapp», sagte eine Sprecherin. Aktuell gebe es aber für alle Veranstaltungen noch Karten.