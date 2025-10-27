Frauenleichen-Fund im Kreis Steinburg – Polizei sucht Auto

Besdorf (dpa) –

Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Tote wurde am Nachmittag in Besdorf in einem Wohnhaus entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. In dem Zusammenhang werde nach einem weißen VW Golf mit Itzehoer Kennzeichen gesucht. Wer das betreffende Auto sehe, solle den Notruf 110 wählen. Der Polizeisprecher warnte davor, sich den Insassen zu nähern. Weitere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.