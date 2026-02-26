Frauenleiche im Schrank versteckt – Prozess gegen Ex beginnt

In einem Prozess am Landgericht Hamburg geht es um den gewaltsamen Tod einer 34-jährigen Frau, deren Leiche in einem Wandschrank gefunden wurde. (Symbolbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Gut ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Hamburger Wohnung beginnt (9.30 Uhr) am Landgericht ein Prozess gegen einen 37-Jährigen. Der Mann soll seine Ex-Partnerin mit einer Weinflasche erschlagen und ihre Leiche in einem Wandschrank versteckt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor.

Den Angaben zufolge verübte der Deutsche die Tat am 14. November 2024 in der Wohnung der 34-Jährigen im Stadtteil Altona-Nord. Bei einem Streit habe er seiner früheren Lebensgefährtin so heftig die Flasche auf den Kopf geschlagen, dass sie zerbrach. Die Frau ging zu Boden, der Angeklagte soll ihr aber mindestens einen weiteren Schlag versetzt haben. Die 34-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen, wurde bewusstlos und starb innerhalb kurzer Zeit.

Zwei Wochen später nahmen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus einen üblen Geruch wahr und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden die Leiche der Frau in der Erdgeschosswohnung. Knapp zehn Monate nach der Tat, am 10. September 2025, verhaftete die Polizei den ehemaligen Lebensgefährten der Frau.