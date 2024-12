Frauenleiche im Schrank: Mordkommission ermittelt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Mordkommission der Hamburger Polizei hat nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einer Wohnung im Stadtteil Altona-Nord die Ermittlungen übernommen. Die Ursache für den Tod der 34-jährigen Bewohnerin sei unklar und eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen, teilte die Polizeipressestelle auf Nachfrage mit. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Die tote Frau war bereits am vergangenen Freitag gefunden worden. Nach Informationen der Zeitung fanden die eingesetzten Beamten die Leiche in einem Schrank. Der Körper sei in Tücher eingewickelt gewesen. Wegen des aufgetretenen Verwesungsgeruchs hatte eine Anwohnerin die Polizei benachrichtigt. Die Ermittlungen dauern an.