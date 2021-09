Frauenleiche gefunden: Lebensgefährte festgenommen

Sankt Michaelisdonn (dpa/lno) – In Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstagvormittag eine Frauenleiche in einem Auto gefunden worden. In Zusammenhang mit der Tat sei der 46 Jahre alte Lebensgefährte festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Leiche der 35-Jährigen sei in einer Nebenstraße in einem Wagen entdeckt worden. Die Frau sei offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Mehr Angaben machten die Fahnder zunächst nicht. Die Itzehoer Mordkommission ermittelt.

Pressemitteilung