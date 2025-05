Frauenleiche auf Fehmarn – Ehemann in U-Haft

Fehmarn (dpa) –

Nach dem Fund einer Toten auf der Ostseeinsel Fehmarn sitzt der 60 Jahre alte Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Lübeck habe Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einem gewaltsamen Tod der 57-Jährigen aus.

Die Leiche war am Sonntag von einem Passanten in einem Graben unweit der Bundesstraße 207 im Bereich Strukkamp entdeckt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand starb die Frau zwischen dem 16. und dem 18. Mai. Die Untersuchungen zu den genauen Umständen und den Hintergründen dauern an.

Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere werden Fotos und Videos aus dem Umfeld des Fundorts gesucht. Ein Hinweisportal wurde eingerichtet, über das die Öffentlichkeit relevante Bild- und Videodateien hochladen kann.