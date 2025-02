Frauen verdienen in Hamburg 18 Prozent weniger als Männer

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg verdienen Frauen nach wie vor deutlich weniger Geld als Männer. Der Unterschied zwischen dem Bruttoverdienst pro Stunde lag im vergangenen Jahr bei 5,15 Euro, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Damit haben Männer 2024 durchschnittlich 29,29 Euro pro Stunde verdient, bei den Frauen standen 24,14 Euro pro Stunde auf dem Zettel.

Das sind 18 Prozent weniger – wie auch schon in den Vorjahren. Hamburg liegt damit mit Blick auf den sogenannten Gender Pay Gap über dem bundesweiten Durchschnitt, der einen Unterschied von 16 Prozent ausweist.

Frauen oft in Berufen und Branchen mit schlechterer Bezahlung

Den statistischen Angaben zufolge liegt das auch daran, dass der Verdienst bei den über 30 Jahre alten Frauen kaum noch steigt, während er bei den Männern weiter stetig zulegt. In dem Alter bekommen viele Frauen in Hamburg ihr erstes Kind und arbeiten im Anschluss nur noch in Teilzeit. Außerdem arbeiten Frauen in eher geringer bezahlten Berufen – beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen.