Frauen und Männer rollen Strohballen um die Wette

Dornumersiel (dpa) –

Wer ostfriesischer Meister im Strohballen-Rollen werden will, braucht Kraft, Geschick und Ausdauer. Insgesamt 18 Teams sind am Sonntag in Dornumersiel im Landkreis Aurich im Wettbewerb um den Titel «Strohballen-Rollmeister» angetreten. Hunderte Schaulustige verfolgten bei trockenem und teils sonnigem Wetter, wie sich die Viererteams in insgesamt drei Disziplinen schlugen. Drei Frauen-Teams, sieben Männer-Teams und acht gemischte Teams traten in dem kleinen Urlaubsort an der Nordseeküste gegeneinander an, wie die Veranstaltungsleiterin der Dornumer Tourismus GmbH, Sabine Habben, sagte. Demnach waren die meisten Teilnehmenden zwischen 18 und 35 Jahre alt.

Die Teams mussten einen rund 300 Kilo schweren Strohballen über eine 80 Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit einen Deich hochrollen, mit dem Ballen einen Slalom-Parkour meistern und eine 80 Meter lange gerade Strecke zurücklegen. Ziel in allen drei Disziplinen war, in einer möglichst kurzen Zeit ins Ziel zu kommen. «Die Stimmung ist super, die Menschen fiebern mit und feuern an. Die Teams sind dadurch noch motivierter und rollen noch schneller», erzählte Habben.

Die Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum, die den Wettkampf jährlich ausrichtet, betitelt die Meisterschaft auch als das «härteste Rennen Ostfrieslands». Neben Kraft komme es auch auf die richtige Technik an, sagte Veranstaltungsleiterin Habben. «Es gibt Teams, die schon jahrelang dabei sind.»

In jeder Team-Gruppe – also bei den Frauen, den Männern und den gemischten Teams – wurde ein Sieger-Team ermittelt. Als Preise winkten Urkunden, Medaillen und Kisten mit alkoholischem und nicht-alkoholischem Bier, wie Habben berichtete. Der Nachwuchs konnte bei einer Kinderstrohballen-Rallye mit kleinen Strohballen üben. Die Strohballen-Rollmeisterschaft wurde zum zwölften Mal organisiert.