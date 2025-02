Frauen überfallen: Polizei sucht falsche Handwerker

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind zwei Frauen von falschen Handwerkern in ihren Wohnungen überfallen worden. Die beiden Fälle würden jedoch nicht im Zusammenhang stehen, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen sei den Tätern jedoch die Flucht gelungen.

Zuerst hätten zwei Männer am Morgen in Hamburg-Bramfeld bei einer 82-Jährigen, unter dem Vorwand Handwerker zu sein, geklingelt. Als diese ihnen öffnete, habe einer der maskierten Männer sie festgehalten, während der andere begonnen habe, ihre Wohnung nach Wertgegenständen abzusuchen. Die 82-Jährige habe die Männer jedoch durch ihre Hilfeschreie in die Flucht schlagen können, so die Polizei. Trotz einer direkt eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Männer nicht fassen.

Im zweiten Fall gelangte ein Mann, ebenfalls als Handwerker getarnt, gegen Mittag in die Wohnung einer 63-Jährigen. In der Wohnung habe er die Frau zur Seite geschubst und ihr einen kleineren Geldbetrag entwendet. Daraufhin sei er geflüchtet. Die 63-Jährige verfolgte den Mann und stürzte dabei, wie es hieß. Sie musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittler suchten den Täter unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sich damit bei ihnen zu melden.