Frauen in Topetagen Firmen: Hannover und Bremen oben

Eine Frau steht in einem Büro und erklärt eine an die Wand projizierte Grafik. picture alliance / Tobias Kleinschmidt/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

In Hannover und Bremen sind mehr Spitzenämter in kommunalen Unternehmen mit Frauen besetzt als in vielen anderen Städten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen, in der 69 Städte untersucht wurden. Hannovers Frauenanteil von 37,5 Prozent wird demnach nur von Offenbach übertroffen, Bremen liegt mit 33,8 Prozent auf Rang sechs.

In der Region folgen Bremerhaven (25,0 Prozent), Oldenburg (20,0 Prozent), Wolfsburg (12,1 Prozent), Braunschweig (9,1 Prozent) sowie Osnabrück, wo es der Studie zufolge überhaupt keine Frau in einer solchen Führungsposition gibt.

Bundesweit wurden 1429 kommunale Unternehmen analysiert, in denen die öffentliche Hand die Mehrheit hat. Demnach waren 449 der 2089 Posten im Vorstand, der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung mit Frauen besetzt. Das entspricht einem Frauenanteil von rund einem Fünftel (21,5 Prozent).