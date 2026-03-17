Frauen auf Toilette heimlich fotografiert – Festnahme

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 36-Jährigen, der zwei Frauen auf einer Bahnhofstoilette fotografiert haben soll. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein 36-Jähriger soll im Hauptbahnhof Braunschweig heimlich zwei Frauen in der Damentoilette fotografiert haben. Am Sonntagnachmittag soll der Mann unter der Kabinenwand hindurch eine 18-Jährige und eine 47-Jährige aufgenommen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine der beiden Frauen bemerkte dies – sie alarmierte die Bundespolizei. Eine Streife nahm den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen wurden ein Teleskopschlagstock und ein Mobiltelefon sichergestellt.

Gegen den Mann wird nach Angaben der Bundespolizei wegen «Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches» durch Bildaufnahmen strafrechtlich ermittelt. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Schlagstocks. Der Mann wurde entlassen.