Frau wollte aus Angst vor Demenz töten: Plädoyers erwartet

Kiel (dpa/lno) – Im Prozess gegen eine Frau, die laut Anklage ihren Vater aus Angst vor dessen Demenz vergiften wollte, werden heute die Plädoyers erwartet. Das Kieler Schwurgericht will zuvor noch ein Gutachten zur Schuldfähigkeit der Angeklagten hören. Das Urteil gegen die 32-Jährige wird kommenden Montag erwartet.

Die Angeklagte gestand gleich zu Prozessbeginn, dass sie ihren Vater mit der Tat Anfang Juni 2018 «erlösen» wollte. Demnach schüttete sie dem heute 75-Jährigen in der elterlichen Wohnung in Preetz (Kreis Plön) ein Medikament in dessen Bierglas, das sie selbst zur Beruhigung bei Angstzuständen bekam. Wieder bei sich zu Hause informierte sie ihre Mutter an und gestand dies auch ihrem Ehemann. Der Vater kam ins Krankenhaus und überlebte. Die 32-Jährige muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.