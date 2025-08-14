Frau wird von Hund im Watt unter Wasser gedrückt

Westerdeichstrich (dpa) –

Eine Wattwanderin ist in der Nähe vom schleswig-holsteinischen Büsum von einem Hund unter Wasser gedrückt und dabei verletzt worden. Die 56-Jährige aus München verlor am Mittwoch für einen Moment das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Hund der Frau soll im Priel in Panik geraten sein und seine Besitzerin unter Wasser gedrückt haben, als er sich an das rettende Ufer begeben wollte.

Ein Tourist rettete die Frau. Sie kam in ein Krankenhaus, der Hund blieb unverletzt. Die Polizei warnt vor den Gefahren beim Wattwandern. Strömungen, Nebel oder steigendes Wasser könnten binnen Minuten lebensgefährlich werden.