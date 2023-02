Frau wird Opfer von versuchter Sexualstraftat

Borstel (dpa/lno) –

Eine 50 Jahre alte Frau ist in Borstel im Kreis Segeberg von zwei Männern attackiert worden. Sie sei in einem Waldstück an der Hamburger Straße von den mit Sturmhauben maskierten Unbekannten niedergerissen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Boden liegend sei sie attackiert worden, mutmaßlich mit einer sexuellen Motivation. Als die 50-Jährige um Hilfe schrie, ließen die Männer von ihr ab und liefen in unbekannte Richtung davon.

Von den Tätern ist nur bekannt, dass einer von ihnen Schuhe mit weißem Fellfutter trug. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht nach Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag (9. Februar) beobachtet haben. Der Aufruf richte sich besonders an Hundehalter, die zur Tatzeit gegen 13.00 Uhr mit ihren Tieren in dem Waldstück unterwegs gewesen seien, sagte eine Polizeisprecherin.