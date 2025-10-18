Frau will Diebstahl melden und wird selbst festgenommen

Eine 51-Jährige will einen Diebstahl bei der Bundespolizei anzeigen und wird anschließend selbst verhaftet. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 51-Jährige will einen Diebstahl bei der Bundespolizei anzeigen und wird dabei selbst verhaftet. Wie die Polizei mitteilte, gab die Frau am frühen Samstagmorgen bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof an, dass ihr in der S-Bahn 20 Euro und eine Geldkarte gestohlen worden seien. Da ihre Geschichte unglaubwürdig erschien, überprüften die Beamten ihre Angaben zur Person.

Sie stellten fest, dass die Frau seit Mitte Juli wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Sie hatte eine Geldstrafe von 1.200 Euro nicht gezahlt. Die 51-Jährige wurde daraufhin festgenommen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen.