Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Eine 65 Jahre alte Frau ist in Hannover von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat die 65-Jährige die Gleise, ohne auf die herannahende Stadtbahn zu achten, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau wurde von der Bahn angefahren und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.