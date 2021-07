Frau von Kühlerhaube geschleudert: Mann sitzt in U-Haft

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Wegen versuchter Tötung einer Frau sitzt ein 38-jähriger Mann in Bremen weiter in Untersuchungshaft. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Ein Streit zwischen dem Beschuldigten und einer 28 Jahre alten Frau war am vergangenen Mittwochabend eskaliert. Als der Mann mit dem Auto wegfahren wollte, versuchte die Frau ihn zu stoppen. Sie wurde aber von der Kühlerhaube geschleudert und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ihr Zustand sei unverändert ernst, sagte der Sprecher. Es werde weiter ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-558517/2

Mitteilung vom 22.7.