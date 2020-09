Frau von eigenem Auto überrollt: Handbremse nicht angezogen

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Norden (dpa/lni) – Weil sie die Handbremse nicht angezogen hat, ist eine 73-jährige Frau in Norden im Landkreis Aurich von ihrem eigenen Wagen überrollt worden. Sie kam mit einer leichten Verletzung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Als sie aus dem Fahrzeug stieg und das Auto losrollte, versuchte sie noch, die Handbremse zu ziehen. Dabei wurde sie am Samstagnachmittag von der Fahrzeugtür zu Boden gerissen und geriet unter den Wagen. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

