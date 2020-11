Frau verursacht Scherben- und Schleifenschlachtfeld

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bramsche (dpa/lni) – Ein Schlachtfeld aus Schleifen und Scherben hat eine Frau am Samstag beim Verwechseln von Gaspedal und Bremse hinterlassen. Die 53-Jährige krachte am Morgen mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Bastelgeschäfts in Bramsche im Kreis Osnabrück, dabei riss sie mit ihrem Wagen in dem Laden Schleifen und Dekomaterial aus den Regalen. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieben sowohl die Frau als auch ihr zehn Jahre alter Enkel auf dem Beifahrersitz unverletzt. Der Parkplatz war der Frau durchaus vertraut, weil sie selber in dem Wohn- und Geschäftshaus wohnt.