Frau verletzt drei Menschen im Einkaufszentrum

Hamburg (dpa) – Eine psychisch auffällige Frau hat am Freitag in einem Einkaufszentrum in Hamburg-Wilhelmsburg drei Menschen verletzt. In einem Geschäft habe die 32-Jährige zwei Kundinnen von hinten mit einem Messer angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden 26 und 31 Jahre alten Frauen seien mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Eine Mitarbeiterin, die einschreiten wollte, erlitt Prellungen.

In der Nähe des Tatortes konnten die Beamten die Tatverdächtige überwältigen. Sie soll einem Haftrichter vorgeführt werden, der entscheiden soll, ob sie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die Mordkommission ermittle wegen versuchten Mordes, berichtete der Sprecher weiter.