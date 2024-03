Frau vergisst 900 Euro im Geldautomaten

Einbeck (dpa/lni) –

Eine Frau hat 900 Euro von ihrem Konto bei einer Bank in Einbeck im Landkreis Northeim abgehoben und im Automaten liegen lassen. Ersten Erkenntnissen nach habe ein nachfolgender Kunde oder eine nachfolgende Kundin das im Ausgabeschacht liegende Geld an sich genommen und sei anschließend verschwunden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und sucht nach Zeugen, die in der Filiale am Freitagmittag etwas Verdächtiges gesehen haben.