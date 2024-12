Frau und Kinder entführt: Mann in Frankreich festgenommen

Damp (dpa) –

Die französische Polizei hat die mutmaßliche Entführung einer Frau und zweier Kleinkinder aus Schleswig-Holstein beendet. Die Beamten nahmen am Montagabend in Sangatte bei Calais einen 35 Jahre alten Mann fest, der seine ehemalige Lebensgefährtin und die gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren in Damp gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben soll, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Tat habe sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignet und sei von den Eltern der 33 Jahre alten Frau der Polizei gemeldet worden. Frau und Kinder befinden sich in Sicherheit. Hintergrund dürfte nach bisherigen Ermittlungen ein Streit um den Umgang mit den Kindern sein.