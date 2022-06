Frau überschlägt sich auf A 31 mit Auto: Schwer verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wietmarschen (dpa/lni) –

Eine 34-jährige Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 31 bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit ihrem Auto überschlagen. Sie wurde am Sonntagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Auto zunächst nach links gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Wagen schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Acker neben der Straße auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.