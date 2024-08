Frau stürzt in Hamburg vom Balkon – Lebensgefahr

Beim Sturz von einem Balkon im 4. Stock ist eine Frau in Hamburg-Eilbek lebensgefährlich verletzt worden. Daniel Vogl/dpa

Hamburg (dpa) –

Bei einem Sturz von einem Balkon aus etwa 15 Metern Höhe ist eine Frau in Hamburg-Eilbek am Abend lebensgefährlich verletzt worden. Ob es sich dabei um einen Unglücksfall oder eine Straftat handele, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. «Wir ermitteln in alle Richtungen.»

Die 36-Jährige sei auf dem Weg in eine Klinik im Rettungswagen reanimiert worden. Sie sei bisher nicht ansprechbar gewesen. Ob sich zum Zeitpunkt des Sturzes weitere Menschen in der Wohnung aufhielten, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher.