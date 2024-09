Frau stirbt nach Balkonsturz – Polizei sucht nach Ex-Freund

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem tödlichen Sturz einer 36-Jährigen aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Hamburg-Eilbek Mitte August sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach ihrem 32-jährigen Ex-Freund. «Der Mann steht im Verdacht, die 36-Jährige in der Wohnung körperlich attackiert zu haben, woraufhin sie mutmaßlich aus Furcht vom Balkon sprang», teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft hatte beim Amtsgericht Hamburg bereits einen Haftbefehl gegen den 32-jährigen Marokkaner wegen des dringenden Tatverdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge erwirkt.

Nachdem die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Verhaftung des Tatverdächtigen geführt hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach dem 32-Jährigen an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprang die 36-Jährige aus dem vierten Stock von ihrem Balkon aus in die Tiefe und zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Später ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau unmittelbar vor dem Sturz in der Wohnung eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Person gehabt hatte. Hierbei geriet der 32-jährige Ex-Freund in den Fokus der Ermittlungsbehörden.