Frau stirbt nach Balkonsturz – Mann mit Haftbefehl gesucht

Beim Sturz aus dem 4. Stock ist eine Frau in Hamburg-Eilbek lebensgefährlich verletzt worden. (Archivbild) Daniel Vogl/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem tödlichen Sturz einer 36-Jährigen aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Hamburg-Eilbek Mitte August sucht die Polizei nun per europäischem Haftbefehl nach einem 32-Jährigen. Es liege der Verdacht einer Straftat vor, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Möglicherweise hätten die beiden mal eine Beziehung gehabt. «Der Mann ist dringend tatverdächtig wegen des Deliktes Körperverletzung mit Todesfolge.»

Bei der Obduktion seien Hinweise auf eine mögliche Körperverletzung gefunden worden. In der Wohnung wurden den Angaben zufolge Spuren gesichert. Der Polizeisprecher betonte jedoch, dass immer noch unklar bliebe, was genau passiert sei. Es werde ermittelt, ob die Frau etwa gesprungen oder gefallen sein könnte. Die Frau war bei dem Sturz vom Balkon lebensgefährlich verletzt worden und starb im Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.