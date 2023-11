Harrislee (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitag eine Frau gestorben. Das Feuer sei am Mittwochmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Opfers sei noch nicht geklärt. Zunächst hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» («shz») darüber berichtet.