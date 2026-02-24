Frau stirbt bei Wohnhausbrand im Kreis Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) –

Bei einem Wohnhausbrand in Südergellersen im Landkreis Lüneburg ist eine 78 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach im Obergeschoss am Mittag gegen 12.10 Uhr aus, nachdem über den Notruf bereits Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr und Polizei rückten an und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem zunächst verschlossenen Gebäude. Einsatzkräfte mit Atemschutz fanden die Bewohnerin im Obergeschoss und bargen sie. Für die Seniorin kam trotz schnellem Notarzteinsatz jede Hilfe zu spät. Es befanden sich keine weiteren Menschen in dem brennenden Gebäude.

Schaden über 100.000 Euro

Der Brand verursachte einen erheblichen Schaden, der auf mehr als 100.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, die Ermittlungen zur Brandursache und den Todesumständen der Bewohnerin dauern an. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Gewalttat aus.