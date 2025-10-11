Frau stirbt bei Unfall auf der A7

Schleswig/ Tarp (dpa/lno) –

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist bei einem schweren Verkehrsunfall eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 54-Jährige am Freitagabend auf der A7 zwischen Schleswig und Tarp in Richtung Norden unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Frau sei einem vorfahrenden Auto aufgefahren, wodurch ihr Auto ins Schleudern geraten und schließlich quer auf der Fahrspur zum Stehen gekommen sei. Ein Lkw habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und kollidierte mit dem Auto.

Die Frau sei im Auto eingeklemmt worden und von Rettungskräften vor Ort reanimiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Auch ein Rettungshubschrauber sei an den Unfallort gekommen. Die Frau starb allerdings noch am Einsatzort, wie der Sprecher sagte. Alle anderen Unfallbeteiligten seien unverletzt geblieben.

Die Unfallursache sei noch ungeklärt. Es werde auch ein potenzieller Zusammenhang mit einer Demonstration geklärt, die auf einer Brücke oberhalb des Unfallortes stattgefunden haben soll.