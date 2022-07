Frau stirbt bei missglücktem Überholmanöver

Leer (dpa/lni) –

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der A28 in Ostfriesland ist eine junge Frau am Montag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 32-Jährige am Montagnachmittag in der Nähe von Leer einen Laster überholen, übersah beim Wechsel auf die linke Spur aber einen anderen Autofahrer. Sie stieß gegen den Laster und krachte dann in die Leitplanke. Wie die Polizei in Leer mitteilte, erlag die junge Frau trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 52 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.