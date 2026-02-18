Frau stirbt bei Feuer in Seniorenheim

In Lübeck ist eine Frau bei einem Feuer in einem Seniorenheim ums Leben gekommen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einer Senioreneinrichtung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ist am Morgen eine 84 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Zimmer beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Zuvor waren Knallgeräusche aus dem Raum gedrungen. Die Frau wurde nach den Löscharbeiten gefunden.

14 Bewohner der Einrichtung mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden, insgesamt 30 wurden medizinisch begutachtet. Weitere Verletzte gab es nicht. Alle konnten in ihre Räume zurückkehren, nachdem das Gebäude gelüftet worden war. Während der Lüftung wurden die Bewohner in einem Linienbus betreut.

Die Suche nach der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Über die Höhe des Sachschadens gab es bislang keine Angaben.