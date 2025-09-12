Frau stiehlt Rucksack aus abfahrbereitem ICE in Kiel

12. September 2025 14:02
Die Bundespolizei überführte eine mutmaßliche Diebin am Bahnhof in Kiel. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa
Kiel (dpa/lno) –

Mit Hilfe von Videoüberwachung konnte die Bundespolizei eine Diebin am Kieler Bahnhof festnehmen. Die Frau hatte einen Rucksack aus einem abfahrbereiten ICE gestohlen, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor hatte eine Bahnreisende ihren Rucksack in dem ICE nach Berlin am Donnerstagmorgen abgelegt. Als sie ihren Sohn vor dem Zug verabschiedete, nutzte die mutmaßliche Diebin das Zeitfenster und nahm den Rucksack mit. 

Beamten konnten die Frau über die Videoüberwachung identifizieren und nahmen sie an einem Bussteig am Bahnhof vorläufig fest. Den Rucksack hatte sie noch bei sich gehabt. Er konnte dem Sohn wieder zurückgegeben werden.

