Frau sticht auf Nachbarn ein und muss in Haft

Adendorf (dpa/lni) –

Nach einem Messerangriff auf ihren Nachbarn muss eine 36-Jährige in Untersuchungshaft. Gegen die Frau wurde am Sonntag ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Streit hatte die Frau am Samstag in Adendorf bei Lüneburg auf ihren 49 Jahre alten Nachbarn eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach einer Notoperation stabilisierte sich sein Gesundheitszustand. Gegen die Verdächtige wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Worum es bei dem Streit am Samstagmittag ging, ist nach Polizeiangaben weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an.