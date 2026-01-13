Frau soll Explosion im Auto ihrer Chefin vorbereitet haben

Wollte eine Frau mit einer Gasflasche eine Explosion auslösen? Diese Frage soll ein Prozess vor dem Landgericht Stade klären. (Symbolbild) Roberto Pfeil/dpa

Aus Verärgerung über eine Kündigung soll eine 40 Jahre alte Frau eine Sprengstoffexplosion im Fahrzeug ihrer Arbeitgeberin geplant haben. Nun hat vor dem Landgericht Stade ein Prozess gegen die Angeklagte begonnen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll die Deutsche das Ventil einer Gasflasche aufgedreht haben, die im Wagen der Arbeitgeberin lag.

Sie soll demnach geplant haben, dass Gas ausströmt und es zu einer Explosion kommt, wenn Menschen in dem Fahrzeug rauchen. Ein Mitarbeiter habe den Gasgeruch allerdings bemerkt, so sei die Explosion verhindert worden. Für den ersten Verhandlungstag war die Befragung von Zeugen geplant. Es wurden drei weitere Prozesstage festgelegt. Der konkrete Tatvorwurf gegen die 40-Jährige lautet: versuchtes Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.