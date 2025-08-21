Frau schwer verletzt vor Gaststätte in Lübeck gefunden

Lübeck (dpa/lno) –

Eine Frau ist in Lübeck bewusstlos vor einer Gaststätte gefunden worden. Die 38-Jährige aus Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr habe zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden können.

Die Polizei ermittelt, woher die Verletzungen der Frau stammen. Als sie in der Nacht auf Donnerstag gefunden wurde, waren nach Polizeiangaben zwei Männer aus dem sozialen Umfeld der Frau bei ihr. Zur Frage, ob sie etwas mit den Verletzungen zu tun haben könnten, machte die Polizei keine Angaben.