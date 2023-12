Hannover (dpa/lni) –

Eine Frau ist von der Feuerwehr schwer verletzt aus ihrer brennenden Wohnung in Hannover gerettet worden. Der Wohnungsbrand sei am Montagnachmittag im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Linden-Mitte ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Bewohnerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier weitere Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.