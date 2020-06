Ein Rettungsfahrzeug fährt während eines Einsatzes mit Blaulicht. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Holle (dpa/lni) – Eine Frau ist in der Gemeinde Holle (Landkreis Hildesheim) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die 26-Jährige sei am Freitagnachmittag zuvor im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Warum sie von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

