Frau nach Brand tot gefunden: Wohl medizinischer Notfall

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Küchenbrand in Hamburg ist eine Frau leblos aufgefunden worden. Am Samstagmorgen sei es durch einen Kochtopf auf dem Herd zu einer starken Rauchbildung in der Wohnung im vierten Stock gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Bewohnerin und versuchten, sie zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Laut Polizei hängt die Todesursache nicht mit dem Qualm durch den Brand zusammen. Stattdessen ist nach ersten Erkenntnissen von einem medizinischen Notfall auszugehen. Die «Hamburger Morgenpost» hatte zuvor darüber berichtet.