Frau nach Autounfall im Krankenhaus gestorben

Norden (dpa/lni) –

Rund zweieinhalb Wochen nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im ostfriesischen Norden bei Aurich ist eine Fahrzeuginsassin gestorben. Die 69-Jährige sei bereits am Mittwoch ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall im beliebten Urlaubsort Norddeich war ein 69 Jahre alter Autofahrer mit drei Beifahrern in Richtung Deich unterwegs, als sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. In dem Wagen saß auf der Rückbank die 69-Jährige zusammen mit einer 68-Jährigen. Beide wurden lebensgefährlich verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Am Steuer des anderen Fahrzeugs saß ein 56-jähriger Mann, der allein unterwegs war.