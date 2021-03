Frau mit Messer tödlich verletzt

Der Schriftzug «Polizei» ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Delmenhorst (dpa/lni) – Bei einem Tötungsdelikt ist am Mittwoch in Delmenhorst eine Frau ums Leben gekommen. Das 28 Jahre alte Opfer sei mit einem Messer tödlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Als Tatverdächtiger gilt der 62 Jahre alte Lebensgefährte der Frau. Er sei von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Drei Kinder sind den Angaben zufolge von der Polizei in Obhut genommen worden. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Hintergründe der Tat und die Familienverhältnisse waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-953603/3

