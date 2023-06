Frau mit Messer bedroht und ausgeraubt: Verdächtige gefasst

Hannover (dpa/lni) –

Zwei Männer sollen eine 18-Jährige auf einem Spielplatz in Hannover mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Bei einer Fahndung fielen den Einsatzkräften die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 28 und 24 Jahren auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurden nach einer kurzen Flucht gestellt wurden. Bei dem 24-Jährigen fanden die Beamten nach dem Vorfall vom Freitag ein Messer, das sie beschlagnahmten.

Bei der Überprüfung des 28-Jährigen stellte sich heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Jahr 2020 vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht. Ein Haftrichter am Amtsgericht Hannover erließ auch für den Jüngeren einen Haftbefehl.