Frau mit Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Heide (dpa/lno) –

Ein Frau ist bei einem Messerangriff in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 57-Jähriger habe der Polizei am späten Dienstagnachmittag über den Notruf mitgeteilt, dass er seine Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert habe, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige sei am Tatort festgenommen worden.

Die Ermittlungen zum Motiv stehen den Angaben zufolge noch aus. Weitere Informationen könnten zunächst nicht mitgeteilt werden, hieß es.